السعودية اليوم / الجزائر تسجل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 1 جمادى الأولى 1442 هجري الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة, كما سجلت 393 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين من (كورفيد 19) إلى 61700 حالة.

// انتهى //

20:52ت م

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الجزائر 1 جمادى الأولى 1442 هجري الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 93507 إصابةً.وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة, كما سجلت 393 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين من (كورفيد 19) إلى 61700 حالة.// انتهى //20:52ت م0187

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