السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والتأكيد على التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن وسلامة المنطقة بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:21ت م

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