شكرا لقرائتكم خبر عن الواصل يستعرض الجرائم الحوثية مع رئيس الصليب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

التقى المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة د.عبدالعزيز الواصل برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير وخلال الاجتماع، استعرض الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية والمنشآت النفطية وتعطيلها ونهبها للمساعدات الإنسانية

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