شكرا لقرائتكم خبر عن "مكاني بينكم" تنطلق في الأحساء تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 بالتزامن مع حملة "مكاني بينكم"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز مع أسرهم.

واشتمل التدشين على فيديو تعريفي عن الحملة، ومشهد تمثيلي بعنوان "مكاني بينكم "، وفيديو عن الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد خروج المستفيد إلى أسرته.

عقب ذلك اطلع سموه على تقرير عن مركز التأهيل الشامل بالأحساء لعام ٢٠١٩م.