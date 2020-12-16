ديوان المظالم: خدمات إلكترونية لتوفير الوقت والجهد

قال رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف، إن التحول الإلكتروني قد تم من خلال العمل الذي يسعى إليه الديوان في توفير خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد، وتسهم في إنجاز المعاملات في مدة زمنية قياسية عبر تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح، رئيس ديوان المظالم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم، وذلك تحقيقًا لأهداف خطته الإستراتيجية 2020 في إنشاء المحاكم الإدارية وتلبية احتياجات المناطق والمحافظات، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم.

وأضاف، أن رضا المستفيدين هو الأساس، وهو ما يحرص عليه الديوان من خلال تعدد وسائل التواصل المختلفة، التي أتاحت للمستفيدين التواصل على مدار اليوم للإجابة عن استفساراتهم ومتابعة معاملاتهم في محاكم الديوان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ورفع «اليوسف» الشكر للقيادة الحكيمة على الدعم غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم؛ مشيرًا إلى أن هذه المحكمة تعدّ السابعة من محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إذ تسير الخطة الإستراتيجية للديوان 2020 على تلمس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية، بما يسهم في خدمة المستفيدين في إنجاز ومتابعة معاملاتهم القضائية.

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