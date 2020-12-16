السعودية... تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية

وفتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب القبول والتسجيل بالكلية.

وقالت الإدارة إن الوظائف المتاحة بالكلية، لرتبة (جندي أول - جندي) رجال فقط، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/5/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/1442هـ.