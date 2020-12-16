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أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل الوظائف الشاغرة، بكلية الملك فهد الأمنية.
وفتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب القبول والتسجيل بالكلية.
وقالت الإدارة إن الوظائف المتاحة بالكلية، لرتبة (جندي أول - جندي) رجال فقط، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/5/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/1442هـ.