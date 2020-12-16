السعودية اليوم / الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو أضرار



جازان 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

‎ صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، و سقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

17:08ت م

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