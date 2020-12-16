مصر ترحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بانضمام دولة الإمارات الشقيقة لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين.

وأعرب عن أهمية القيمة المضافة التي سوف تساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وحسب وكالة أنباء الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والوفد المرافق.

ومنتدى غاز شرق المتوسط يهدف لإنشاء سوق غاز متكامل بالمنطقة يحقق الفائدة لكل الأطراف ويدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأربعاء، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهم المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة مصر الشقيقة وشكره لحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.. ونقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الشقيق التقدم والنماء والاستقرار.

وتمنى لمصر " دوام التوفيق لجهود مصر في مواجهة جائحة " كورونا ".. والسلامة لأهلنا فيها من كل شر.. مؤكدا استعداد الإمارات الدائم لدعم مصر الشقيقة في التعامل مع هذه الجائحة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر أخوية واستراتيجية وتقوم على المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل والإيمان بالمصير الواحد منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال إن هذه العلاقات شهدت قفزات نوعية كبرى في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية بفضل الحرص المشتركة على ترسيخها وتنميتها وبإذن الله ستستمر في التقدم والنماء لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس السيسي، رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر.

وعبر السيسي عن الامتنان بلقائه مجدداً استمرارا للتشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأشار السيسي إلى أن تلك العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر عبر عقود وتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة في إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك، حيث أثبتت السنوات الأخيرة فاعلية تلك العلاقات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس المصري، بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات.

وأشار إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

وفي هذا السياق، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري، علي التطور اللافت لأداء الاقتصاد المصري والقفزات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات كثيرة خلال السنوات الماضية على نحو أشادت به تقارير المؤسسات الدولية المختصة بمتابعة الأداء الاقتصادي والمالي علي مستوى العالم.

كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب السيسي عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار.

وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.

رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد رفيع المستوى يضم كلا من.. الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وفيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة " ايدج "، ومريم خليفة الكعبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في القاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري.. الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع واللواء أحمد علي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وسامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة والمهندس طارق الملا وزير النفط والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد وصل في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى جمهورية مصر العربية، حيث كان في استقباله في المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة، في صالة كبار الزوار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الأخوية والودية التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.