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2020-12-16 واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بـ إيران طهران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الإرهاب متابعات الخليج 365 - متابعة فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بـ إيران. وأكدت الخزانة الأميركية أن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية. وأعلنت الخزانة فرض عقوبات على شخصية فيتنامية و5 شركات 2 منها مقرهما في الإمارات بتهمة التعامل مع إيران.



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