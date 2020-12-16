5 أسباب تجعل جبن الفيتا أصح أنواع الأجبان في العالم 

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يتميز جبن الفيتا بطعم فريد بين أنواع الجبن، وقد يفاجئك أن بعض الأطباء يرون أنه الأكثر صحة بين الأنواع المختلفة خاصة إذا كانت مصنوعًا من حليب الأغنام أو الماعز، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

ما هو جبن الفيتا؟

نشأ هذا الجبن المملح منذ آلاف السنين، ويخضع لعملية تخليل لإكسابه نكهة مميزة، ولا يُصنع جبن الفيتا الحقيقي من حليب البقر فهو مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام لكن هناك بعض الأنواع التي تضم مكوناتها 30% فقط من حليب الماعز ومع ذلك لا تزال هذه النسبة تضعه ضمن أنواع الفيتا أيضًا، ويأتي النوع الأصلي منه من مناطق معينة في اليونان.

ويحتوي جبن الفيتا على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم ومجموعة فيتامينات ب و ب6 و ب12، وحمض البانتوثنيك، وفيتامين أ والحديد والفوسفور والزنك، والعديد من المعادن النادرة (السيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز).

5 فوائد لـ جبن الفيتا

1- أسهل في هضمه من اللاكتوز

كثير من الناس يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (السكر الموجود في حليب البقر) ويجدون صعوبة في هضمه، البعض الآخر لا يستطيع هضم البروتينات في منتجات الألبان.

ويحتوي حليب الأغنام والماعز الذي يصنع منه الفيتا على نسبة أقل من اللاكتوز وعلاوة على ذلك، يتم تكسير السكر بشكل أكبر أثناء عملية صنع الجبن.

2- فيتامين ب 6 والهستيدين

الهيستيدين هو حمض أميني أساسي في الفيتا وهو ضروري لحماية الخلايا العصبية وإنتاج خلايا الدم الحمراء وحماية الأنسجة وله دور في تعزيز الاستجابة المناعية ودعم عملية الهضم، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة وهو مضاد للالتهابات بطبيعته، واُستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويحتاج الهيستيدين إلى فيتامين ب 6، ما يجعل جبن الفيتا غذاءً مهمًا للغاية.

3- غني بالبروتين

البروتين ضروري لإصلاح وبناء العضلات والأعضاء والأنسجة ومن المهم الحصول على كمية كافية ومتوازنة منه مع كل وجبة.

وبعض البروتينات الحيوانية لها تأثير مفيد إضافي يتمثل في تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويوفر الفيتا 14 جم من البروتين في كل 100 جم مع محتوى قليل من السكر.

4- الكالسيوم وصحة العظام

الكالسيوم ضروري لتقوية العظام والأسنان، وما لا يعرفه البعض أنه يلعب دورًا مهمًا في نقل الأكسجين بين الخلايا وتخثر الدم، لذلك فهو من العناصر الغذائية الأساسية.

ولا يستطيع الجسم صنعه بنفسه بل يحصل عليه من الطعام، ويمكنك الحصول على 14% من النسبة الموصى بها يوميًا من الكالسيوم من خلال تناول 30 جم فقط من جبن الفيتا الذي يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين د وهو عنصر غذائي ضروري لامتصاص الكالسيوم.

5- فيتامين أ

فيتامين أ ضروري لصحة الجلد ووظيفة المناعة ونمو الأعضاء وتحتوي الفيتا على كمية وفيرة منه كما أنها غنية بالدهون الصحية التي تساعد الجسم على امتصاص الفيتامين.

محاذير من جبن الفيتا

في حين أنها واحدة من أكثر أنواع الجبن المغذية إلا أنه يجب الحرص على الكميات التي تتناولها، حيث يوجد بها كمية كبيرة من الصوديوم والكثير منه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ونقص البوتاسيوم.

وفي حين تعتبر دهون الفيتا مفيدة لعقلك ولكن الإفراط في تناولها يضر بجهاز الدورة الدموية.

يجب الحرص على قراءة مكونات الجبن فإذا لم يكن مصنوعًا من حليب الأغنام أو مزيج من حليب الأغنام والماعز، فهو ليس أصليًا، ويجب أن يكون أبيض اللون دائمًا ويتم تخزينه في محلول ملحي لإبقائه طازجًا، ويجب أن تحتوي على ثقوب صغيرة على السطح وأن تكون شبه صلبة.