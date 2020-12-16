شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بـ «جازان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وسقط في أرض فضاء وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



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