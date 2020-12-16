شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد "لبؤة" داخل منزل مهجور بحي العمرة في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أختبأت لبؤة في إحدى المناطق المهجورة بحي العمرة في العاصمة المقدسة، فيما بادر السكان بإبلاغ الجهات الأمنية عنها.

وحاصر الجهات الأمنية، وفقا لـ"سبق"، المكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بينما لم يتضح سبب وجود هذه اللبؤة في الحي.

الجدير بالذكر أن سكان المنطقة أكدوا أنهم سمعوا صوت اللبؤة على مدار يومين، فيما تقدم أحد سكان الحي ببلاغ رسمي حيال الواقعة.