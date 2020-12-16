3 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 199 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 31 حالة، وتلتها ينبع بتسجيل 18 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 17 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 12 حالة وجدة 11 والدمام 10 وظهران الجنوب 6 حالات وتم تسجيل 5 حالات تعاف جديدة في كل من خميس مشيط والهفوف ووادي الدواسر وسجلت بريدة والطائف 4 حالات تعاف بكل منهما.

كما تم تسجيل 3 حالات تعاف جديدة بكل من: حائل وجازان ونجران وعنيزة والجبيل والأرطاوية وخيبر والعيص ورجال ألمع وبللسمر، وسجلت حالتان تعاف في تبوك وعرعر والخبر والدلم وبيشة ومحايل وعيون الخبراء والعيون وحوطة بني تميم والمذنب والخرج ورأس تنورة.

واقتصر التعافي على حالة واحدة بكل من: الأسيح والنبهانية والمجمعة والزلفى ومليجة والقطيف والظهران والقريات والمخواة والبدائع والحناكية والليث وضبا والنعيرية ووادي الفرع وأضم والمبرز.

وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360335، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 351192. وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6080 حالة، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة، و199 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من وزير الصحة بخصوص تطعيم الإنفلونزا الموسمية

