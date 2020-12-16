«الجوازات»: فحص كورونا شرط لعودة المواطنين عبر المنافذ البرية

لا يتجاوز 72 ساعة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المواطن السعودي يمكنه العودة إلى المملكة بشرط وجود فحص لفيروس كورونا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سعودي مقيم في الإمارات بدخل السعودية عن طريق منفذ البطحاء.. هل يتطلب إجراء فحص كورونا؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن للمواطن السعودي الموجود خارج المملكة العودة إلى أرض الوطن عبر المنافذ البرية، ويشترط أن يحمل نتيجة فحص pcr لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة».
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