«الجوازات»: فحص كورونا شرط لعودة المواطنين عبر المنافذ البرية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن المواطن السعودي يمكنه العودة إلى المملكة بشرط وجود فحص لفيروس كورونا؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سعودي مقيم في الإمارات بدخل السعودية عن طريق منفذ البطحاء.. هل يتطلب إجراء فحص كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن للمواطن السعودي الموجود خارج المملكة العودة إلى أرض الوطن عبر المنافذ البرية، ويشترط أن يحمل نتيجة فحص pcr لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة».

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