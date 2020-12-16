الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء: يهدف إلى الارتقاء بالخدمات

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الكهرباء الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحيتين التنظيمية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وفي مستهل أعمال جلسة اليوم، رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/1443هـ الموافق 2021م.