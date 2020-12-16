العمل عن بُعد.. «الموارد البشرية»: يشمل 5 فئات من الموظفين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي يستمر عملها عن بُعد؛ وذلك بعد استفسار مفاده: «بخصوص كتلة الجسم، هل يعلق العمل إلى نهاية الجائحة؟ بعد الاستفسار من وزارة الصحة تم التوجيه من قبلهم لكم».

وأكد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» أن من يعانون من السمنة المفرطة ضمن هذه الفئات، بجانب من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عامًا؛ وذلك حسب تصنيف وزارة الصحة حتى إشعار آخر

وأشارت الموارد البشرية إلى أن الفئات التي يستمر عملها عن بُعد تضمنت من يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، والأمراض القلبية المزمنة، ونقص المناعة المكتسب.