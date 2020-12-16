وصول أول دفعة من لقاح كورونا وتوفيره قريبا

جاء ذلك خلال تصريحه ضمن الملتقى الخاص بصدور ميزانية 2021، وشارك فيه عدد من الوزراء، وقال الوزير الربيعة إن المملكة تعاملت مع الجائحة منذ اليوم الأول لظهور الفيروس في الصين بحذر واحتياط، مبينًا أنه كان هناك تنسيق دولي حول المستلزمات الطبية منذ بداية الجائحة.
وأضاف أن الجهات الصحية في المملكة رفعت نسبة أسرة العناية المركزة في المستشفيات إلى 60% خلال 3 أشهر، وهذا نتيجة الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
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