السعودية اليوم / "الشتاء حولك" يعيد "الكشتة" و"شبّة الضوء" للأنشطة السياحية



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

مع حلول موسم الشتاء واعتدال الأجواء التي تكون بين اللطيفة والباردة المعتدلة تبدأ طقوس الشتاء عند السعوديين ، التي تعدّ إيذانا بممارسة عادات التخييم البرية، وذلك بالانتقال من أجواء المدن إلى الحياة البرية وجلسات السمر التي يتوسطها لهيب النار "شبة الضوء"، لتعطي الدفء لتلك الجلسات، ومعها أيضا تمنح النفس سكينتها وهدوءها، فقد أعاد موسم شتاء

تبدأ أوقات رحلات التخييم أو ما يتعارف عليه بـــ (الكشتة) في المساء، وتستمر لمدة ليلة أو اثنتين ، فيما يتقاسم المشاركون المسؤولية بينهم في الإعداد والتجهيز لها، فأحدهم يتكفل بإحضار أدوات الطهي لتحضير طبق «الكبسة» بالطريقة التقليدية المطهية على الحطب، وآخر بمستلزمات الشاي المُعدّ على الجمر، فلا يوجد غاز أو غيره، مما يضفي على الجلسة طابع البساطة أو كما يقال "بساطاً أحمدياً".

وتكمن متعة رحلات التخييم في كونها تمنح أوقاتاً للهدوء والراحة بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها، فضلا عن ازدحام الطرق بالمركبات، كما أنها تساعد على صفاء الذهن وتأمل الطبيعة.

ويقضي المشاركون في الكشتات ليلهم الطويل بممارسة الألعاب الشعبية وبعض الهوايات، إذ تمثل الألعاب وسيلة الترفية الأولى للأسر أو الأصدقاء في مساءات البر، يسهرون فيها على تبادل الألغاز والتنافس في أجواء مرحة تكسر روتين ورتابة الحياة على بعض الألعاب الشعبية مثل ( الضومنة والبلوت والكيرم)، والألعاب التقنية الجديدة، إلى جانب ركوب الدراجات النارية (الدبابات).

كما تمتاز الكشتات بالمواقف الطريفة العالقة في الذاكرة، بدءا من أوقات إعداد الوجبة الرئيسية ومرورا بأوقات الترفيه وانتهاء بـ "المقالب" العفوية واللطيفة بهدف رسم الابتسامة، هذه الطقوس الشتوية أسهمت هي الأخرى في فتح نافذة أعمال موسمية لقطاعات اقتصادية متعددة، من بينها محال بيع الفرو والمعاطف، وكذلك محال بيع أدوات التخييم، حيث تزدهر مبيعاتها بشكل لافت خلال الموسم، حيث تتنافس على استغلال الأجواء الباردة لترويج بضائعها بين هواة رحلات البر.

ويستطيع السياح من العوائل والمجموعات والأفراد من السعوديين والمقيمين والضيوف من مواطني دول الخليج خلال مدة موسم شتاء السعودية الاستمتاع بأنشطته وباقته وتجاربه السياحية التي تتجاوز 300 نشاط، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي جاذب خلال فصل الشتاء يتراوح بين الأجواء اللطيفة والأجواء الباردة المعتدلة.

// انتهى //

16:36ت م

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الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسمع حلول موسم الشتاء واعتدال الأجواء التي تكون بين اللطيفة والباردة المعتدلة تبدأ طقوس الشتاء عند السعوديين ، التي تعدّ إيذانا بممارسة عادات التخييم البرية، وذلك بالانتقال من أجواء المدن إلى الحياة البرية وجلسات السمر التي يتوسطها لهيب النار "شبة الضوء"، لتعطي الدفء لتلك الجلسات، ومعها أيضا تمنح النفس سكينتها وهدوءها، فقد أعاد موسم شتاء السعودية تحت شعار " الشتاء حولك" -الذي تنظمه الهيئة السعودية للسياحة خلال المدة من 10 ديسمبر 2020 ‏حتى نهاية مارس 2021 م- هذه الطقوس مجددا في ‏‏أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.تبدأ أوقات رحلات التخييم أو ما يتعارف عليه بـــ (الكشتة) في المساء، وتستمر لمدة ليلة أو اثنتين ، فيما يتقاسم المشاركون المسؤولية بينهم في الإعداد والتجهيز لها، فأحدهم يتكفل بإحضار أدوات الطهي لتحضير طبق «الكبسة» بالطريقة التقليدية المطهية على الحطب، وآخر بمستلزمات الشاي المُعدّ على الجمر، فلا يوجد غاز أو غيره، مما يضفي على الجلسة طابع البساطة أو كما يقال "بساطاً أحمدياً".وتكمن متعة رحلات التخييم في كونها تمنح أوقاتاً للهدوء والراحة بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها، فضلا عن ازدحام الطرق بالمركبات، كما أنها تساعد على صفاء الذهن وتأمل الطبيعة.ويقضي المشاركون في الكشتات ليلهم الطويل بممارسة الألعاب الشعبية وبعض الهوايات، إذ تمثل الألعاب وسيلة الترفية الأولى للأسر أو الأصدقاء في مساءات البر، يسهرون فيها على تبادل الألغاز والتنافس في أجواء مرحة تكسر روتين ورتابة الحياة على بعض الألعاب الشعبية مثل ( الضومنة والبلوت والكيرم)، والألعاب التقنية الجديدة، إلى جانب ركوب الدراجات النارية (الدبابات).كما تمتاز الكشتات بالمواقف الطريفة العالقة في الذاكرة، بدءا من أوقات إعداد الوجبة الرئيسية ومرورا بأوقات الترفيه وانتهاء بـ "المقالب" العفوية واللطيفة بهدف رسم الابتسامة، هذه الطقوس الشتوية أسهمت هي الأخرى في فتح نافذة أعمال موسمية لقطاعات اقتصادية متعددة، من بينها محال بيع الفرو والمعاطف، وكذلك محال بيع أدوات التخييم، حيث تزدهر مبيعاتها بشكل لافت خلال الموسم، حيث تتنافس على استغلال الأجواء الباردة لترويج بضائعها بين هواة رحلات البر.ويستطيع السياح من العوائل والمجموعات والأفراد من السعوديين والمقيمين والضيوف من مواطني دول الخليج خلال مدة موسم شتاء السعودية الاستمتاع بأنشطته وباقته وتجاربه السياحية التي تتجاوز 300 نشاط، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي جاذب خلال فصل الشتاء يتراوح بين الأجواء اللطيفة والأجواء الباردة المعتدلة.// انتهى //16:36ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشتاء حولك" يعيد "الكشتة" و"شبّة الضوء" للأنشطة السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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