شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتحويل "وادي أبها " إلى موقع جذب سياحي والان نبدء بالتفاصيل

اطلع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم ، على مشروع تطوير "وادي أبها" الذي يعد متميزاً بموقعه الاستراتيجي.

وأوضح الدكتو الحميدي أن المشروع يحظى بمتابعة من سمو أمير منطقة عسير حيث تركز دراسة تطوير ضفاف الوادي على تحويله إلى أحد أبرز المعالم السياحية في المنطقة وذلك لاحتوائه على المقومات الطبيعية والسياحية التي ستسهم فى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وتعكس إمكاناتها في شتى المجالات.

وأكد أن الدراسات التطويرية للمكان ستبرز هوية المكان ليكون رونقًا جاذبًا كما كان عليه قديمًا وأن تتوافق الأعمال مع طبيعة الموقع مع الحرص على إبراز المكونات التى قد يحتاجها الوادي من أنشطة مختلفة ثقافية وسياحية وترفيهية ودور الضيافة وغيرها.