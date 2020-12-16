شكرا لقرائتكم خبر عن سقيا زمزم توزع 3 ملايين لتر على قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة، أكثر من (3) ملايين لتر من مياه زمزم المباركة على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوزيع الماء المبارك على ضيوف بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام، من خلال (50) عاملاً مزودين بحقائب السقيا، وتحتوي كل حقيبة على (10) لترات من ماء زمزم و 200 كأس بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد، مؤكداً حرص الإدارة على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، مشيراً إلى أنه جرى توزيع ما يقارب 2 مليون عبوة من مياه زمزم المباركة، تستخدم مرة واحدة.