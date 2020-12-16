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السبيعي يتوج بكأس نادي الإبل فئة الحمر
تحدٍ خاص بين حامل اللقب والوصيف في الصفر غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حقق ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي المركز الأول في كأس نادي الإبل (إنتاج) فئة الحمر، والتي أقيمت اليوم، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.
وجاء سعد بن محمد السبيعي في المركز الثاني، فيما حافظ ملفي بن بطيحان السبيعي على المركز الثالث الذي حققه في النسخة الماضية، وحل سلمان بن سعد السبيعي في المركز الرابع، ونايف بن سعود العجمي في المركز الخامس، وعبدالله بن هادي الهاجري في المركز السادس، ومقعد بن محمد الدوسري في المركز السابع، ومزيد بن مطلق المطيري في المركز الثامن، وشويمان بن فهد الحربي في المركز التاسع، وفهد بن مشعان العتيبي في المركز العاشر.
وتتواصل منافسات كأس النادي (إنتاج) غدًا الخميس بإقامة التحكيم النهائي لفئة الصفر، والتي يتنافس فيها 13 متأهلًا، ويتوقع أن يأتي هذا الشوط مثيرًا من خلال مشاركة حامل اللقب في النسخة الماضية دبيان معيض السبيعي، وصاحب المركز الثاني تركي محمد السبيعي إلى جانب كل من بخيت مانع الدوسري، تركي بنيدر الشمري، حرقان فهيد الشوية، زعل فهيد الديحاني، ضيف الله جحيلان المطيري، طلال علي آل صالح، عبدالله بن عبدالعزيز السلطان، محمد بن ناصر العجمي، محيميد مفلح النفيعي، مشرف فهد الرشيدي، ناصر علي العجمي.
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