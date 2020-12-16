حالات كورونا الجديدة .. الإصابات 180 والوفيات 11

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (180 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (199) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (360335) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (351192) حالة.

وصول لقاح كورونا إلى السعودية

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء عملية التطعيم وفق الخطط التي أعلنت عنها الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من “150” ألف شخص.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

لقاح كورونا بالمجان

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

الفئات الأكثر أولوية

كما حدّدت “الصحة” الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

تسجيل لقاح كوفيد 19

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

دون فحوصات سابقة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أوصى الجميع بالحرص على أخذ لقاح كوفيد- 19 حتى لمن سبق تعافيهم من المرض.

وقال العبدالعالي: توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا.

وأوضح متحدث الصحة أنه بإمكان أي شخص أخذ لقاح كورونا دون إجراء فحوصات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة لتوزيع اللقاح يسبقها مرحلة استطلاع حالة الشخص من خلال بعض الأسئلة التي يوجهها له الفريق الطبي قبل حصوله على اللقاح.

