صحة المواطن والمقيم أولًا في ميزانية 2021

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية وخبير الصحة العامة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن ميزانية 2021 تجسد اهتمام ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في دفع عجلة التنمية والازدهار، مشيرًا إلى أن قيادة الوطن تثبت دومًا قدرتها على النجاح رغم كل التحديات التي واجهها العالم بأكمله اثر جائحة كورونا.

تجاوز تبعات كورونا

وثمّن البروفيسور خوجة مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية وما جاء فيها من حرص القيادة الرشيدة على تجاوز تبعات جائحة كورونا وآثارها المختلفة وإعطاء الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، واتخاذ تدابير مالية واقتصادية، هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية.

مسيرة التنمية المستدامة في ميزانية 2021

وأشار في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، أن استراتيجية الدولة المالية ركزت على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، بجانب تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير اللقاحات الواقية

ونوه البروفيسور خوجة، بحرص ولاة الأمر في حماية متابعات الخليج 365 والمقيم من وباء كورونا، وتوفير جميع المستلزمات التي أدت -بحمد الله- إلى الوصول إلى بر الأمان وتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، وتوفير أسباب الحياة الكريمة، ويتجسد ذلك الاهتمام أكثر بالحرص على توفير اللقاحات لتوقي فيروس كورونا ومجانية العلاج لجميع المواطنين والمقيمين”.

