شكرا لقرائتكم جمعية أسر التوحد تصدر العدد الثالث من نشرة طيف التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-16 جمعية أسر التوحد تصدر العدد الثالث من نشرة طيف التوحد استعرضت فيها أبرز أخبار وأنشطة الجمعية متابعات الخليج 365 - واس أصدرت جمعية أسر التوحد أمس، العدد الثالث من نشرتها الإلكترونية “طيف التوحد”، استعرضت خلالها أبرز أخبار وأنشطة الجمعية.

وتضمن العدد تغطية الأخبار الخاصة بأنشطة الجمعية، ومن أهمها ورش العمل والمحاضرات الإرشادية والتأهيلية والتوعوية، وذلك بهدف إحداث التغير الإيجابي لذوي طيف التوحد، إلى جانب المشاركات في الأيام العالمية، والتي فعلت فيها العديد من الفعاليات لمستفيديها في مختلف الفروع.

كما اشتملت النشرة على رصد آخر مستجدات “طيف التوحد” على المستوى المحلي والعالمي، إذ أطلقت الجمعية أكبر قاعدة بيانات شاملة لجميع المختصين في مجال التوحد في المملكة، والتي تسهل إمكانية الوصول والاستفادة من الخبرات التي تعود بالنفع على ذوي التوحد وأسرهم. ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي (هنا)



كانت هذه تفاصيل خبر جمعية أسر التوحد تصدر العدد الثالث من نشرة طيف التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.