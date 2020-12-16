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2020-12-16 وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تسرب غاز بأحد المحال في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض حادث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا نتج عنه وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص.

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