بالصور.. «الملكية الفكرية» تضبط محال الأجهزة الإلكترونية والمطبوعات في حملاتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفذت الفرق التفتيشية بهيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام، جولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك امتداداً للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحلات التجارية وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على محلات أجهزة الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية والإلكترونيات التي يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مزاولة نشاطها.
وأكدت الهيئة على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، كما تتيح قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.
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