شكرا لمتابعة خبر عن وزير البيئة: نعمل على تخصيص مؤسسات المياه قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، عن العمل على تخصيص مؤسسات المياه قريبًا، وبإمكان المواطنين المساهمة فيها.
وقال وزير البيئة، خلال ملتقى الميزانية 2021: "نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، وجرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020م".
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