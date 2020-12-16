شكرا لمتابعة خبر عن وزير البيئة: نعمل على تخصيص مؤسسات المياه قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف ‏وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، عن العمل على تخصيص مؤسسات المياه قريبًا، وبإمكان المواطنين المساهمة فيها.

وقال وزير البيئة، خلال ملتقى الميزانية 2021: "نعمل على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، وجرى دعم الصندوق الزراعي بملياري ريال خلال 2020م".