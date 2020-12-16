السعودية تقيم علاقات دبلوماسية معها... ماذا تعرف عن مملكة تونغا؟

وقعت السعودية ، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا، وذلك في مقر بعثة المملكة في مدينة نيويورك الأمريكية.

جاء توقيع السعودية للاتفاقية، لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقع عن مملكة تونغا مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير فيليامي فاينغا توني، بينما وقع عن السعودية، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

بعد توقيع الاتفاقية، أصبح اسم "مملكة تونغا" حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر الاسم محرك البحث العالمي "غوغل"، إذ أكد البعض في تغريدات عبر موقع "تويتر"، أنهم لم يسمعوا من قبل عن هذه المملكة، لذلك في السطور التالية نعرض أبزر المعلومات عن جزر تونغا أو مملكة تونغا..

- تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين جزيرة نيوزيلندا وجزيرة هاواي، وتحديدا في منطقة بولينيزيا الغربية.

- عبارة عن مجموعة جزر عددها 170 جزيرة، منها حوالي 40 جزيرة مأهولة فقط، وتغطي مساحة تبلغ 740 كيلومترا مربعا.

- تتكون من ثلاث مجموعات جزرية رئيسية، وهي تونغاتابو وإيوا في الجنوب ومجموعة هاباي في الوسط ومجموعة فافاو في الشمال.

- اكتشفها البحار الإنجليزي جيمس كوك في 1773، وأطلق عليها وقتها "الجزر الودودة" بسبب حفاوة استقبال كوك.

- العاصمة نوكو ألوفا، وتقع على الساحل الشمالي لجزيرة تونغاتابو.

- الطقس في مملكة تونغا معتدل، إذ يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في النهار ما يقارب 24 درجة مئوية، ومع ذلك تتعرض للأعاصير الإستوائية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى شهر أبريل/ نيسان.

- اللغة الرسمية هي "التونغا"، ويتحدث معظم سكان البلاد اللغة الإنجليزية.

- العملة الرسمية في مملكة التونغا هي الدولار التونغاني.

- مملكة التونغا فيها مطار دولي واحد هو فوا آموتو الدولي الذي يقع في جزيرة تونجاتابو الرئيسية، بحسب صحيفة "البيان".