ع / السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتفقد مشروع قرية بريدة التراثية المنفذ بتكلفة 7 ملايين ريال



بريدة01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، مشروع قرية بريدة التراثية .

واستمع سموه خلال الجولة لشرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، عن محتويات المشروع الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 3400 م2 ، بتكلفة تجاوزت 7ملايين ريال ، ويشتمل على قصر للضيافة وسوق الحايط والمسجد التراثي وبرج سنان الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا .

ونوه سموه بتفاعل المهتمين من أبناء المنطقة بإحياء التراث في جميع المحافظات، مشيدا باهتمام أمانة منطقة القصيم ومتابعة لجنة أهالي بريدة مع مقترح إمارة المنطقة بإيجاد مثل هذا الكيان التراثي الذي يعكس عراقة وإرث مدينة بريدة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع حلم تحول إلى حقيقة، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% ، وسيتم افتتاحه في شهر رمضان القادم بإذن الله .

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية تفعيل مثل هذه الأماكن من قبل لجنة الأهالي وفرع وزارة السياحة بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالقصيم .

رافق سموه بالجولة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من مسؤولي وأهالي المنطقة.

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14:32ت م

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