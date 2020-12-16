السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة جازان تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل



جيزان 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

قدمت الوحدة المتنقلة بأحوال جازان خدماتها لـ (101) مستفيد من الرجال والنساء، في مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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13:08ت م

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