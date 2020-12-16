

موسكو 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 26509 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2734454 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 48564 وفاة.

// انتهى //

12:58ت م

0056



موسكو 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 26509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و596 وفاة.وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2734454 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 48564 وفاة.// انتهى //12:58ت م0056

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 26509 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.