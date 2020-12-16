شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام الكهرباء، مضيفا أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة.
كما يستهدف المشروع حوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية.
كما طالب المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية إلى تفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.
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