بالفيديو.. لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت قوات التحالف العربي، عن لقطات من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية، صباح الأربعاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كشفت قوات التحالف العربي، عن لقطات من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية، صباح الأربعاء، باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

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