شكرا لمتابعة خبر عن ريما بنت بندر : الرياض من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على تقدم الرياض لإستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .

وقالت سمو الأميرة ريما في كلمة مسجلة لها في أثناء عرض الملف السعودي بالجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط: : الرياض هي المكان المناسب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .

وأضافت : ما حققته المملكة خلال السنوات الـ 5 الماضية يعتبر أمراً رائع ، مشيرة إلى أنها ستكون من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة .

ويتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما ومدى اسهاماتهما بالمجال الرياضي . .