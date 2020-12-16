للمقيمين.. «الجوازات السعودية» توضح آلية السفر والعودة

نبهت إلى التأشيرات السارية المفعول
أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المقيمين قائلًا: «أنا طالب يمني مقيم، وعندي تأشيرة دراسة لغة إنجليزية لأمريكا.. هل يمكنني السفر قبل يناير؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكان المقيم السفر والعودة إلى المملكة بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة».
وأضافت «الجوازات»: يلزم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».
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