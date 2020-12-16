الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية على جازان

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، و فرسان.

وبيَّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ1 ظهرًا.

وفي وقت سابق، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل»، والقصيم «البكيرية، الرس، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة»، والمنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، ومكة المكرمة «الليث، بحرة، جدة، خليص، رابغ»؛ تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الرياض «الدرعية، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح».

فيما تشهد منطقتا الحدود الشمالية «طريف»، والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل» سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.