«السديس» يدشن خدمات تقنية بمكتبة المسجد النبوي

تضمنت جهازًا للنداء الآلي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبة المسجد النبوي، جهاز النداء الآلي للتواصل مع زوار المكتبة، وجهاز الجرد الذكي بتقنية «RFID». وأشاد بما تمثله مكتبة المسجد النبوي من إرث ثقافي إسلامي ممتد عبر التاريخ الإسلامي المجيد. وأكد أهمية بذل أقصى الجهود لتطويرها، وتذليل كافة الصعوبات لمرتاديها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتهيئة وسائل التقنية الحديثة لتمكين رواد المكتبة من الباحثين وعامة الزائرين من الاستزادة بما فيها من علوم ومعارف موثوقة.

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