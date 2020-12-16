خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك «بوتان» باليوم الوطني

عبر برقيتين منفصلتين من القيادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى ملك «بوتان»، جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لملك «بوتان» بالمناسبة نفسها. وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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