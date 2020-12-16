فيديو يوثق تدمير طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

اعترضتها دفاعات التحالف العربي

وثق مقطع فيديو عرضته قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرة تابعة للميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران)، أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة. ونشر الحساب الرسمي لـ«العربية»، مقطع الفيديو عبر موقع «تويتر»، وأوضحت: «تحالف دعم الشرعية يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات صباح اليوم باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وكان المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي؛ أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. تحالف دعم الشرعية يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات صباح اليوم باتجاه #السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.#العربية pic.twitter.com/n8f4XNnZCH — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 16, 2020 أقرأ أيضًا: فيديو يوثق عملية نوعية لـ«مقاتلات التحالف» ضد الحوثيين باليمن

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