شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يكرّم سفراء التفوق والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية, حفل تكريم سفراء التفوق بالمنطقة الشرقية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

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