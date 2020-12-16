شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لإجتيازه مراحل إختبار اللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠ .
وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.
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