شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: الميزانية تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
وقال النائب العام أن أرقام الميزانية المباركة لهذا العام تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتؤكد كذلك استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات في سياق مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة (2030).
ونوه المعجب بمضامين توجيهات القيادة الرشيدة بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ المشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل، والاستمرار في محاربة الفساد ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
وختم الشيخ المعجب تصريحه سائلا الله تعالى أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وان يديم عزهما ، ويمدهما بالتوفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: الميزانية تعكس كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.