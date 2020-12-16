شكرا لقرائتكم التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.

وقال التحالف إن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.

وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.



