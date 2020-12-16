أردوغان لأوروبا: أرغب بفتح صفحة جديدة

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أمله في فتح صفحة جديدة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة منه لتخفيف حدة التوتر.

وكشفت الرئاسة التركية في بيان، أنه وفي الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهودًا حثيثة لإثارة أزمات، بحسب تعبيرها.

كما دعا أردوغان إلى إنقاذ العلاقات التركية – الأوروبية مما أسماها حلقة مفرغة، معربًا عن رغبته في إعادة إطلاق الحوار مع الاتّحاد الأوروبي من خلال النظر إلى الوضع برمّته وعلى أساس المصالح المتبادلة، بحسب تعبيره.

ونقل البيان عن الرئيس التركي قوله، إن اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر إيجابية بين الجانبين، بحسب العربية.

كما أمل أردوغان في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تبني موقف بناء وعقلاني تجاه تركيا.

يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قرروا خلال قمة في بروكسل الخميس، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، ولا سيما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.

