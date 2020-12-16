شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» و«المدني» تنبهان: أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء)، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9:00 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.