شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: استمرار العمل عن بعد لمن يعانون من السمنة المفرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالفئات التي يستمر عملها عن بعد.
ونوهت بأن من يعانون من السمنة المفرطة ضمن هذه الفئات، بجانب من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما.
كما تضمنت الفئات من يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، الأمراض القلبية المزمنة، ونقص المناعة المكتسب.
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