شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة.

وقال المركز، أن عدداً من المدن بمناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، لافتة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً، أما في منطقة الباحة وعسير فتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وأكد المركز، على وجود سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً، فيما منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً، كما أن منطقة القصيم تشهد أتربة مثارة، وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكيرية والرس وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح غد الخميس.