” الخطوط السعودية ” تفاجئ المسافرين بمنع حمل أو شحن هذا الشيء أثناء السفر !

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تفاعلت شركة الخطوط السعودية، أمس (الثلاثاء)، مع سؤال أحد المسافرين بشأن حمل وشحن زجاجة عسل على متن رحلات الشركة. وأكّدت أنه يُمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية. Source akhbaar24.argaam





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