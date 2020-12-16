“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر ديسمبر

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أعلن برنامج “حساب المواطن”، أمس (الثلاثاء)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ37 (ديسمبر2020). وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية. وكان البرنامج قد أودع الخميس الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. Source akhbaar24.argaam





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