المستشفى التخصصي يعلن عن 75 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (75) وظائف متنوعة، منها (15) وظيفة إدارية و (19) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– فني اجهزه ثاني

– مساعد رئيس تمريض (عدد 8)

– خباز

– مندوب مشتريات

– اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 2)

– مدرب سريري

– اختصاصي سريري (عدد 3)

– استشاري أعصاب

– استشاري جراحة قلب الاطفال

– طباخ أول

– أخصائي مختبر أسنان

– فني الحالات الطارئة

– أخصائي طب طواري

– ممثل توظيف ثاني

– رئيس تمريض (عدد 2)

– سكرتير أول

– فيزيائي طبي ثاني

– اخصائي مختبر علم الخلايا

– ناسخ طبي

– فني ثاني امداد غرف العمليات (عدد 2)

– مندوب جوازات السفر

– مشغل محطة ثاني

– منسق مشروع ثاني

– أخصائي علاج تنفسي

– كبير اختصاصين سريري (عدد 2)

– كبير فنيي الكهرباء

– كبير محللين المعلومات الصحية

– كبير السكرتاريين (عدد 2)

– كبيرالتقنيين الطبيين

– اخصائي علاج وظيفي أول

– كبير المحللين الاداريين

– كبير أخصائيي علاج تنفسي

– طبيب متخصص (عدد 2)

– اخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة

– أخصائي أول علم التخاطب والبلع

– ممرض أول

– مشرف المختبر الطبي

– كاتب جناح (عدد 3)

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

– استشاري مساعد طب الفترة المحيطة بالولادة والأجنة

– اخصائي تقنية قلب واوعية دموية

– استشاري طب الطوارىء

– استشاري باطنية

– استشاري أورام

– كبير أختصاصيي الترميز الطبي والسجلات الطبية

– كبيرالتقنيين الطبيين

– ممرض أول (عدد 3)

– ممرض ثاني

– ممرض ثالث (عدد 4)

– مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

Source wadhefa

